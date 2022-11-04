Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Алексей Чернышев возглавил "Нафтогаз Украины"

Алексей Чернышев возглавил "Нафтогаз Украины"

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Соответствующее решение было принято на вечернем заседании Кабмина.

Кабинет министров назначил экс-министра развития общин и территорий Алексея Чернышева главой правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в распоряжении правительства, обнародованном на сайте Кабинета министров. Ранее правительство уволило Юрия Витренко.

Распоряжение правительства, подписанное премьером Денисом Шмыгалем, вступает в силу 4 ноября 2022 года.

Напомним, Верховная Рада Украины 3 ноября согласовала увольнение с должности министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева. Решение поддержали 279 депутатов.

1 ноября Кабинет министров Украины уволил Юрия Витренко с должности главы НАК "Нафтогаз Украины".

Руководитель "Нафтогаза" уволен - официальная информация от компании

Руководитель "Нафтогаза" уволен - официальная информация от компании

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1375
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация