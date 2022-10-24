Шмигаль рассказал, хватит ли Украине газа на зиму

Сейчас в газохранилищах около 14,2 млрд кубов газа.

В Украине, несмотря на обстрелы, начался отопительный сезон, и газа и хранилища достаточно, чтобы стабильно пройти зиму.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его информации, в большинстве городов страны уже началось подключение тепла. Сейчас в газохранилищах около 14,2 млрд кубов газа.

"Этого абсолютно достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму", – сказал премьер.

Самая сложная зима

Премьер-министр Денис Шмигаль ранее подчеркнул, что украинцы должны подготовиться к тяжелой зиме, приобрести ряд необходимых вещей.

Для экономии Кабмин планирует "прикрутить" батареи на 2 градуса.

В Украине заработал государственный интернет магазин по продаже дров для населения. Украинцы могут приобрести дрова в государственном интернет-магазине – на одного человека установлен предел на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил, что отопительный сезон в большинстве областей Украины начнется в начале ноября.

В Киеве решили начать отопительный сезон, чтобы сократить потребление электричества. Жители Киева не экономили электроэнергию, а наоборот – включали обогреватели, чем увеличивали нагрузку на сети.

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