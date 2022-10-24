Шмигаль розповів, чи вистачить Україні газу на зиму

Зараз у газосховищах є близько 14,2 млрд кубів газу.

В Україні, попри обстріли, розпочався опалювальний сезон, і газу і сховищах достатньо, аби стабільно пройти зиму.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його інформацією, у більшості міст країни уже почалося підключення тепла. Зараз у газосховищах є близько 14,2 млрд кубів газу.

"Цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму", – сказав прем'єр.

Найскладніша зима

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше наголосив, що українці повинні підготуватися до важкої зими, придбати собі низку необхідних речей.

Задля економії Кабмін планує "прикрутити" батареї на 2 градуси.

В Україні запрацював державний інтернет-магазин з продажу дров для населення. Українці можуть придбати дрова у державному інтернет-магазині – на одну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив, що опалювальний сезон у більшості областей України розпочнеться на початку листопада.

У Києві вирішили розпочати опалювальний сезон, щоб скоротити споживання електрики. Жителі Києва не економили електроенергію, а навпаки – вмикали обігрівачі, чим збільшували навантаження на мережі.

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