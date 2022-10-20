Як зробити свічку довготривалого горіння: такими свічками користувалися наші бабусі під час війни

Як виготовити власноруч свічку довготривалого горіння - читайте в матеріалі ТСН.ua

Пережити темні вечори без світла допоможе "рецепт" практичної, економної свічки від Дарії Камінської. На відміну від звичайної свічки, яка догорає за декілька годин, ця свічка горітиме майже пів доби.

Що потрібно для свічки

Маленька баночка або чарка з товстим склом. Парафінова свічка. Воскова свічка. Сіль, десь пів столової ложки. Рафінована олія без запаху. Ніж. Сірники або запальничка.

Що потрібно для свічки. Фото Дарії Камінської

Як зробити економну свічку в домашніх умовах

У скляну баночку, чарку, місткість опускаємо воскову свічку і відрізаємо потрібну довжину.

Як зробити свічку

Розтоплюємо парафін і капаємо його на дно скляної місткості.

Як зробити свічку. Фото Дарії Камінської

Швиденько поки парафін не застиг, закріплюємо, щоб не падала, обрізану за розмірами воскову свічку.

Як зробити свічку власноруч

Наливаємо олію по самі вінця баночки, додаємо трохи солі. Вона потрібна, щоб прибрати вологу з олії.

Як виготовити свічку

Свічка готова. Такі свічки робили наші бабусі під час війни.

Як зробити свічку. Фото Дарії Камінської

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