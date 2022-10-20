Як зробити свічку довготривалого горіння: такими свічками користувалися наші бабусі під час війни

Як виготовити власноруч свічку довготривалого горіння - читайте в матеріалі ТСН.ua
Пережити темні вечори без світла допоможе "рецепт" практичної, економної свічки від Дарії Камінської. На відміну від звичайної свічки, яка догорає за декілька годин, ця свічка горітиме майже пів доби.
Що потрібно для свічки
- Маленька баночка або чарка з товстим склом.
- Парафінова свічка.
- Воскова свічка.
- Сіль, десь пів столової ложки.
- Рафінована олія без запаху.
- Ніж.
- Сірники або запальничка.
Як зробити економну свічку в домашніх умовах
У скляну баночку, чарку, місткість опускаємо воскову свічку і відрізаємо потрібну довжину.
Розтоплюємо парафін і капаємо його на дно скляної місткості.
Швиденько поки парафін не застиг, закріплюємо, щоб не падала, обрізану за розмірами воскову свічку.
Наливаємо олію по самі вінця баночки, додаємо трохи солі. Вона потрібна, щоб прибрати вологу з олії.
Свічка готова. Такі свічки робили наші бабусі під час війни.
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