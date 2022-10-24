"Орбане, забирайся геть": в Угорщині спалахнули масштабні протести

Під час акції протесту помітили плакат із написом: "Росіяни - додому".

В Угорщині спалахнули масштабні протести через економічну політику друга Путіна Віктора Орбана. Люди вимагали підвищення зарплат.

Про це повідомляє Reuters.

За різними підрахунками, на вулиці Будапешта могли вийти 80 тисяч людей. Акція відбулась з нагоди 66-ої річниці Угорської революції, яка була жорстоко подавлена радянськими військами.

Угорці невдоволені економічною політикою Віктора Орбана. Їх обурює те, що в країні рівень інфляції виріс на 20%, тоді як Орбан обіцяв підвищити зарплати вчителям, але не зробив цього.

Фото: 444.hu

Протестувальники вийшли на вулиці із плакатами: "Орбане, забирайся геть" і "Немає вчителів, немає майбутнього". Також там помітили плакат із написом: "Росіяни - додому".

Учасники акції протесту вимагають освітніх реформ, підвищення зарплат для вчителів та пообіцяли і надалі виходити на пікети.

Орбан бідкається на високі ціни та вимагає від ЄС скасувати санкції проти Росії

Друг Путіна Віктор Орбан раніше заявляв, що на саміті країн-членів ЄС закликатиме лідерів союзу переглянути санкції щодо Росії.

Натомість мер угорської столиці міста Будапешта Гергей Корачонь розкритикував уряд Угорщини та його очільника Віктора Орбана. Він звинуватив прем’єр-міністра країни, якого називають другом Путіна, у брехні про користь купівлі газу в Росії.

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