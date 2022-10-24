"Орбан, убирайся прочь": в Венгрии вспыхнули масштабные протесты

Во время акции протеста был замечен плакат с надписью: "Россияне — домой".
В Венгрии вспыхнули масштабные протесты из-за экономической политики друга Путина Виктора Орбана. Люди требовали повышения зарплат.
Об этом сообщает Reuters.
По разным подсчетам, на улицы Будапешта могли выйти 80 тысяч человек. Акция состоялась по случаю 66-й годовщины Венгерской революции, которая была жестоко подавлена советскими войсками.
Венгры недовольны экономической политикой Виктора Орбана. Их возмущает то, что в стране уровень инфляции вырос на 20%, в то время как Орбан обещал повысить зарплаты учителям, но не сделал этого.
Протестующие вышли на улицы с плакатами: "Орбан, убирайся прочь" и "Нет учителей, нет будущего". Также там заметили плакат с надписью: "Россияне - домой".
Участники акции протеста требуют образовательных реформ, повышения зарплат для учителей и пообещали и дальше выходить на пикеты.
Орбан жалуется на высокие цены и требует от ЕС отменить санкции против России
Друг Путина Виктор Орбан ранее заявлял, что на саммите стран-членов ЕС будет призывать лидеров союза пересмотреть санкции в отношении России.
В то же время мэр венгерской столицы города Будапешта Гергей Корачонь раскритиковал правительство Венгрии и его руководителя Виктора Орбана. Он обвинил премьер-министра страны, которого называют другом Путина, во лжи о пользе покупки газа у России.
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