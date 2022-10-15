Свечной обогреватель поможет при отсутствии отопления и электричества

Из-за обстрелов оккупантов критической инфраструктуры Украины и перебоев с энергоснабжением и газом, украинцев ждет сверхтяжёлая зима. Как обогреть хотя бы небольшую комнату при отсутствии электроэнергии и тепла? Как это можно сделать с помощью свечи – рассказываем в материале ТСН.ua

Что делать в ситуации, когда на улице холодно, отопление не работает, электрический обогреватель нельзя включать из-за опасности перегрузки электролиний, или просто это невозможно сделать, потому что нет света? Возможен ли обогреватель без электричества?

Хотя сначала это кажется бессмыслицей, обогреть комнату без отопления и электричества, помогут свечи и горшки.

Свечной обогреватель — что это такое

Технологию, которая поможет нагреть помещение с помощью свечи, можно назвать "свечной обогреватель". Изобретатель этой технологии, житель теплого региона США – калифорнийский изобретатель Дойл Досс (Doyle Doss). Дойл Досса его компания DOSS Products предлагают оригинальную систему для обогрева – "Kandle Heeter", то есть «Свечной обогреватель». Дойл Досс не только изобрел єту технологию, но и создал успешный бизнес на своем изобретении и продает свечные обогреватели по 25 долларов за штуку.

По мнению изобретателя, этот прибор может стать незаменимым при отключении электроэнергии, хотя внешне этот все лишь перевернутый горшок над свечой. Именно в горшке скрыта особенность системы. Он состоит из 3 горшков разного диаметра, уложенных один в другой и соединенных длинным металлическим болтом, на который нанизана целая куча шайб и гаек, что запросто позволяют сделать отверстия обычных горшков. Высота отопителя из свечи составляет около 23 сантиметров, а ширина – около 18 сантиметров.

Хотя запас энергии в свече не так уж мал, большинство ее с горячим потоком продуктов сгорания распространяется в воздухе и только меньше – превращается в свет. Горшки над пламенем свечи накапливают энергию и достаточно сильно нагреваются, особенно накаляется центральный стержень. После этого тепло медленно передается по воздуху всей поверхностью керамического горшка.

Прежде чем обогреватель из свечи сможет нормально обогревать комнату, нужно дождаться, чтобы остаточная влага испарилась из керамики. По мнению мистера Досса, это может занять 3-4 часа, будьте готовы. Хранить прибор нужно в целлофановом пакете, чтобы он не впитывал влагу.

Такой обогреватель без электричества поможет подогреть воздух всего на несколько градусов в комнате с площадью до 20 квадратных метров. Но кто мешает поставить их несколько.

Вариант обогревателя со свечи

Вариант обогревателя со свечи

Как самостоятельно сделать обогреватель из свечи

Для обогревателя нужно будет взять:

Несколько цветочных горшков из глины или керамики с разным диаметром – от маленького до большого.

Свечи, можно использовать чайные, более дешевые свечи.

Металлический стержень.

Болты.

Горшки укладывают друг в друга, после чего соединяют болтами, между которыми располагается много гаек

Изготовление обогревателя из свечи и горшков.

Как сделать обогреватель из свечи и горшков

Внизу ставим подставку под свечу, в качестве подставки можно использовать даже кирпичи. Важно, чтобы между свечой и горшками было пространство, чтобы к свече был доступ воздуха, иначе она не будет гореть. Ну вот и все, можно греться.

Между свечой и горшками нужно пространство, чтобы был воздух для горения свечи.

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