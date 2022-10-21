Когда стартует отопительный сезон в большинстве областей Украины

Тепло включится, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней составит +8 или менее градусов.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев сообщил, что отопительный сезон в большинстве областей Украины начнется в начале ноября.

Об этом он сказал на брифинге 21 октября, сообщает корреспондент ТСН.ua.

Чернышев сообщил, что отопление в Киеве начали включать уже 20 октября. Постепенно тепло появится в жилых домах в течение недели.

По словам министра, в целом отопительный сезон в большинстве регионов Украины начнется в начале ноября, ведь со следующей недели снова ожидается потепление. Особенно – на юге и западе.

Чернышев заверил, что отопление повсюду включат вовремя без перебоев, если не будет непредсказуемой ситуации с вражескими обстрелами. Тепло начнут подавать, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней составит +8 или менее градусов.

Министр отметил, что, несмотря на массированные вражеские атаки на инфраструктуру Украины 10 октября, страна полностью готова включить отопление. В частности, и на подконтрольной территории Донецкой области.

Фото: Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины

Фото: Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины

Напомним, тарифы на тепло в грядущем отопительном сезоне не будут меняться, однако в домах и квартирах будет холоднее. Ведь для экономии Кабмин планирует "прикрутить" батареи на 2 градуса. Если раньше в квартирах не должно было быть ниже +18 градусов и +20 градусов для угловых комнат, то по новым правилам норму снизят до +16 и +18 градусов соответственно.

Полезные советы при отсутствии тепла

Надо позаботиться об утеплении жилья: закрыть щели в окнах, под дверью с помощью специальных пленок, герметика, поролона, лент для утепления.

Если в доме центральное отопление, стоит подумать об обогревателе, в частном доме – о разных видах топлива, запастись дровами, соляркой и печкой для приготовления пищи.

Теплая одежда – байковые пижамы, термобелье, шерстяные носки и свитера. Надо выбирать натуральные ткани.

Пледы и электроодеяла.

Заметим, что из-за включенных обогревателей возрастает нагрузка на электросети, могут возникать чрезвычайные ситуации. Поэтому эксперты советуют обратиться с запросом обследовать состояние электропроводки дома в обслуживающую его компанию и заменить или утеплить окна. Еще лучше, если есть возможность произвести комплексную энергомодернизацию дома.

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