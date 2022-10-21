В Одессе мать оставила своего ребенка посреди улицы, а сама пошла по делам.

В Одессе горе-мать оставила младенца на канализационном люке на произвол судьбы. Полицейские разыскали женщину и передали следователям.

О случившемся сообщили в патрульной полиции Одесской области.

"Патрульным поступил вызов, что на канализационном люке, у дороги на Ленинградском шоссе, был найден младенец. Заявительница сообщила, что стала очевидцем, как женщина покидает ребенка. Поэтому она взяла младенца и занесла в дом людей, живущих рядом. На улице было очень холодно, а ребенок - только в пеленке. Женщина сразу вызвала патрульных и предоставила им приметы матери", — говорится в сообщении.

На место происшествия патрульные вызвали скорую и работников ювенальной превенции.

"Ребенок госпитализировали. Инспекторы разыскали мать младенца. Она не возражала, что оставила дочь на крышке люка и ушла по своим делам", — добавили в полиции.

Решается вопрос о лишении женщины родительских прав. Делом занимаются работники ювенальной превенции и следователи, которые предоставят правовую квалификацию действиям женщины.

Ранее стало известно, что в Хмельницкой области из-за халатности родителей в доме сгорели четверо детей.

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