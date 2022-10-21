Оккупанты могут мобилизовать работников ЗАЭС — "Энергоатом"

Каждое предприятие должно выполнить план по мобилизованным.

Россия может приступить к мобилизации сотрудников Запорожской атомной электростанции, которая расположена в захваченном Энергодаре.

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

Отмечается, что сотрудники ЗАЭС, которые подпишут контракт с "Росатомом", могут мобилизовать в ряды российской армии.

В компании отмечают, что 20 октября на временно оккупированных территориях действует "военное положение". Согласно ему, в регионе планируют начать мобилизацию. Предполагается, что каждое предприятие должно выполнить план по мобилизованным.

Как сообщалось, глава Кремля Владимир Путин 19 октября объявил о введении "военного положения" на части захваченных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Диктатор также заявил об уровне повышенной готовности на территориях Центрального (в частности, Москва) и Южного федеральных округов.

Призыв в армию объявил президент Путин 21 сентября во время обращения к народу. Заявлялось, что в армию будут мобилизовать людей с опытом, но на практике повестки начали вручать не только им. СМИ пишут, что из РФ уехали 700 тысяч человек.

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