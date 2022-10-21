Окупанти можуть мобілізувати працівників ЗАЕС - "Енергоатом"

Агресорка Росія може розпочати мобілізацію співробітників Запорізької атомної електростанції, яка розташована в захопленому Енергодарі.

Про це повідомили у пресслужбі "Енергоатома".

Зазначається, що співробітників ЗАЕС, які підпишуть контракт з "Росатомом", можуть мобілізувати до лав російської армії.

У компанії наголошують, що від 20 жовтня на тимчасово окупованих територіях діє "воєнний стан". Відповідно до нього, в регіоні планують почати мобілізацію. Передбачається, що кожне підприємство має виконати план із мобілізованих.

Як повідомлялося, очільник Кремля Володимир Путін 19 жовтня оголосив про запровадження "воєнного стану" на частині захоплених Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Диктатор також заявив про рівень підвищеної готовності на територіях Центрального (зокрема, це Москва) і Південного федеральних округів.

Призов до армії оголосив президент Путін 21 вересня під час звернення до народу. Заявлялося, що до війська будуть мобілізувати людей із досвідом, та на практиці повістки почали вручати не тільки їм. ЗМІ пишуть, що з РФ виїхали 700 тисяч осіб.

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