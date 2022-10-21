Загроза підриву Каховської ГЕС: чим це небезпечно і що відомо про плани окупантів

Російські війська в Херсонській області можуть під час відступу підірвати дамбу Каховської ГЕС. Українська влада заявляє про підготовку Росією теракту і попереджає про загрозу масштабної техногенної катастрофи в південних областях.

Окупанти ж звинувачують у підготовці до знищення Каховської ГЕС ЗСУ. 18 жовтня командувач російських військ Сергій Суровікін заявив, що отримав інформацію про нібито намір Києва пробити дамбу, що, за його словами, спричинить руйнівні повені в Херсонській області. Призначений окупантами "херсонський губернатор" Володимир Сальдо повторив цю заяву та попередив, що українські війська мають намір вдарити по дамбах вище за течією Дніпра.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що російські військові можуть прикривати проривом дамби свій відступ з правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування України через річку. "Крем ль може спробувати використати таку атаку під фальшивим прапором, щоб затьмарити новини про третій принизливий відступ російських військ, цього разу із західної Херсонщини", – кажуть аналітики ISW.

ТСН.ua з'ясовував, чи реальною є загроза знищення греблі і якими можуть бути наслідки.

Крим без води і загроза для ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський попередив про катастрофічні наслідки, якщо окупанти наважаться підірвати Каховську ГЕС на Херсонщині.

"Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. Цим терактом вони можуть знищити серед іншого навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму", – зазначив він.

На думку президента, якщо Росія всерйоз розглядає такий сценарій, то чітко усвідомлює, що їй не вистачає сил утримати не тільки Херсон, але й увесь південь України, зокрема й Крим.

Також президент України, виступаючи перед Європейською Радою, повідомив, що якщо окупанти підірвуть дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати.

"Може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України. Цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження – вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища. (…) А загалом руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою", – пояснив український лідер.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія готує техногенну катастрофу. За його словами, план Кремля складається з трьох пунктів:

мінування дамби і трансформаторів;

примусове вивезення українців, переселення нелояльного населення до РФ;

затоплення території, щоб зупинити контрнаступ України та перекрити власний відступ.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов каже, що якщо окупанти підірвуть Каховську дамбу, то "питання водопостачання Криму закриється раз і назавжди".

"Його відновити буде неможливо 5-7 років. Ми сьогодні володіємо інформацією, що там робить ворог. І йдеться зараз не про електрику, йдеться зараз про більш страшні речі. Це буде катастрофа вселенського масштабу, якщо вони ухвалять таке рішення. Якщо вони це зроблять, тоді питання Криму для них ніколи не стояло і не стоїть", - заявив Данілов.

Він запевнив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій.

Також секретар РНБО припускає, що ворог може знищити на ГЕС агрегати, які виробляли електроенергію для України.

Окупантів попередили про відповідальність

Голова МЗС України Дмитро Кулеба попередив, що Росія нестиме відповідальність за плани підірвати Каховську ГЕС.

"Ми вже працюємо над тим, щоб донести до Росії у вигляді конкретних речей простий сигнал: навіть підготовка подібного теракту нестиме за собою відповідальність. Підірвати Каховську ГЕС – це все одно, що застосувати зброю масового ураження. Навіть за підготовку такого злочину потрібно карати, і саме над цим ми зараз працюємо", – заявив очільник МЗС.

"Воюємо з ворогом без гальм"

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський вважає підрив Каховської ГЕС "реальним сценарієм".

"Ми воюємо з ворогом, для якого немає жодних гальм. Їм байдуже, які будуть наслідки і скільки людей постраждає. Але будемо сподіватися, що шум і розголос навколо цієї дамби - це все ж таки ІПСО, щоб створити додаткові панічні настрої у людей для того, щоб вони виїжджали з Херсонщини на територію Російської Федерації", - каже Соболевський.

Військовий експерт Роман Світан переконаний - "найближчим часом варто чекати на удар росіян по Каховській ГЕС".

"Вони одразу перекладають провину за такі дії на протиборчу сторону, якщо це непопулярні дії такого рівня, як підрив Каховської гідроелектростанції. Ми бачили це від 2014 року – стандартний підхід. Наразі проходить інформація, що почався спуск води з Каховської ГЕС. Це свідчить про те, що вони готуються до її підриву. Попереднє скидання води необхідне для того, щоб виконати певні дії з мінування станції", - пояснив Світан.

Експерт додав, що "підірвати цю греблю навіть не всяка атомна бомба зможе, ракета її точно не підірве і не зруйнує".

"Такі греблі виконували завдання утримання навіть атомних вибухів. Тому для того, щоб таку споруду підірвати, туди треба підвезти не один "Камаз" вибухівки, провести певні роботи на місці", - пояснив він.

Що задумав Путін

Військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов на телеканалі FREEДОМ розповів, з чим можуть бути пов'язані такі агресивні та демонстративні дії російської армії.

"Путін все ще намагається переконати країни колективного Заходу, щоб вони погодилися на переговорний трек із ним. Зокрема намагається провокувати на переговори за допомогою таких агресивних та вкрай небезпечних дій для населення лівого берега Дніпра, південних регіонів нашої країни", - наголосив він.

На запитання, чи має підрив греблі військове значення, Селезньов відповів:

"Якщо вибух буде здійснено до того, як буде ліквідовано угруповання російських військ на правому березі Дніпра, то це абсолютна нісенітниця. Яким чином росіяни забезпечуватимуть дії окупантів на правому березі Дніпра? Там 30 тисяч, їх щодня потрібно годувати, заправляти техніку, постачати озброєння і боєприпаси. Якщо ж Росія бігтиме з території Херсона та правого берега Дніпра, то певна військова логіка в цих діях є. Але таким чином РФ створює передумови для техногенної катастрофи континентального масштабу".

Експерт додав, що заява Зеленського - "це чіткий сигнал не тільки Кремлю, що ми знаємо про його плани, а й усій світовій спільноті про те, що Путін чинить зло".

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