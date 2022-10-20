Росіяни серйозно розглядають масштабну втечу з Херсонщини, але у них будуть труднощі – Міноборони Британії

Заява російського генерала Сергія Суровікіна, якого нещодавно Путін призначив керувати окупаційними військами в Україні, про "складну ситуацію" на Херсонщині і "евакуацію" цивільного населення свідчать про потенційну втечу загарбників на захід від річки Дніпро.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

У розвідці нагадують, що новопризначений командувач російського угруповання Сергій Суровікін 18 жовтня заявив російським пропагандистським ЗМІ, що на Херсонщині "склалася складна ситуація".

Після чого, зазначається, схвалив оголошені раніше плани окупаційної влади щодо "евакуації" цивільного населення.

"Як головний оперативний керівник, заява Суровікіна, в якій висвітлюються негативні новини про "спецвійськову операцію", є дуже незвичайною. Ймовірно, це свідчить про те, що російська влада серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил із району на захід від річки Дніпро", - сказано в повідомленні.

Утім, як пояснюють фахівці, ключовим завданням будь-яких російських спроб щодо так званого "виведення військ" буде їхнє переправлення через річку шириною 1000 метрів. Але оскільки всі мости були серйозно пошкоджені, Росія, ймовірно, покладається на тимчасовий так званий баржний міст, який окупанти незаконно зводили поблизу Херсона останніми днями, і військові понтонні поромні підрозділи, які продовжують працювати в кількох місцях.

Ситуація на Херсонщині

ЗСУ поступово звільняють від окупантів населені пункти Херсонщини, на тлі чого окупанти почали істотно нервувати і оголосили про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра. Гауляйтер Володимир Сальдо 18 жовтня пояснив, що це потрібно, мовляв, через небезпеку затоплення.

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Натомість в американському Інституті вивчення війни (ISW) кажуть, що російські окупанти можуть здійснити напад на Каховську ГЕС, але звинуватити у цьому українських військових. Підтоплення, які можуть стати наслідком атаки, армія РФ використає як прикриття для запланований відступу з Херсонщини.

В Офісі президента кажуть, що росіяни вирішили залишити Херсон, щоб врятувати останню боєздатну піхоту. Олексій Арестович переконаний: окупанти планують задіяти її для захоплення Донецької області.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що українська армія може вибити ворога з Херсона протягом наступних кількох тижнів.

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