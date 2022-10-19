Чому окупанти масово тікають з Херсона: Арестович відповів

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що росіяни вирішили залишити Херсон, щоб врятувати останню боєздатну піхоту та задіяти її для захоплення Донецької області.

Про це він сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 19 жовтня.

Арестович розповів, що на Херсонському напрямі відбуваються "кумедні процеси". Зокрема другу добу тікають співробітники російських силових структур та представники "місцевої влади".

"Вони справді евакуюються. З іншого боку, військ туди перекидають ще більше, ніж було, в основному "мобіків", але було перекинуто й мотострілецькі підрозділи. Навіть пробували ходити в контратаки, нічого в них не вийшло", – сказав він.

Радник ОП додав, що іншим варіантом евакуації є виведення ключового персоналу з-під ударів для утримання плацдарму напередодні вирішальних битв.

"Інший варіант - вони цією евакуацією хочуть вивести з-під наших ударів ключовий персонал і ключові організації, а плацдарм мають намір утримувати й далі для перемелювання нашої здатності наступати... Вони намагаються перейти в локальний контрнаступ і так далі. Ми зараз ведемо бойові дії по лінії фронту на утримання територій, але поки що не наступаємо ніде", – говорить Арестович.

Контрнаступ на Херсонщині: що відомо станом на 19 жовтня

Українські сили від початку жовтня, за даними МВС, звільнили понад 50 населених пунктів Херсонщини. В Херсонській ОВА розповіли про успіхи ЗСУ біля Берислава.

Тим часом радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що угруповання елітних військ РФ на Херсонщині опинилося на межі розгрому. А військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що українські захисники можуть вибити російських окупантів з Херсона протягом наступних кількох тижнів.

Як повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації, в окупованому Херсоні зараз перебувають від 20 до 25 тисяч російських військових. Зараз в РФ є суттєві проблеми з їхнім забезпеченням. Ситуація в місті напружена і складна.

Російський окупант у перехопленій розмові розповідає своїй дівчині, що ЗСУ на південному напрямку можуть взяти їх в оточення. Загарбник каже, що планує побути в Україні ще місяць, а тоді тікатиме.