У Миколаєві вимкнуть світлофори та значно зменшать кількість електротранспорту

У Миколаєві в четвер, 20 жовтня, вимкнуть світлофори та зменшать кількість електротранспорту на 60% для заощадження електроенергії.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Врахуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок. Водії, будьте уважні та дотримуйтесь правил дорожнього руху", - написав він.

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Мер міста також закликав місцевих мешканців максимально зменшити споживання електроенергії від 7:00 до 23:00.

"Друзі, ви бачите, як російські терористи обстрілюють об’єкти критичної інфраструктури по всій країні. Тому ще раз нагадую: запаси питної води і їжі потрібно мати обов’язково! Не забувайте про це!" - зазначив Сєнкевич.

Нагадаємо, по всій Україні завтра, 20 жовтня, можуть вимикати електроенергію. Це пов'язано з тим, що російська армія зруйнувала генерувальні об'єкти енергетики. Українців закликали мінімізувати користування електроенергією від 07:00 до 23:00 години.

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