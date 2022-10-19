Штайнмаєр скасував запланований візит до Києва – Bild

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на четвер, 20 жовтня, візит до Києва.

Про це повідомляє Bild.

У відомстві федерального президента аргументували відмову "міркуваннями безпеки", пов’язаними із повторюваними обстрілами Росією цивільної інфраструктури в українських містах.

"Поки федеральний президент скасовує свій візит, є багато іноземних дипломатів та гостей, які хочуть продемонструвати свою присутність у столиці просто зараз", – заявив у коментарі виданню представник українського уряду.

Зазначається, що про візит до української столиці сторони домовлялися тижнями.

Обстріли України ракетами та дронами 19 жовтня

Росія в середу, 19 жовтня, обстрілювала Україну ракетами. О 12:13 в Україні почалася масштабна повітряна тривога. Повідомлялося про загрозу ракетних ударів по всій території, окрім анексованої АР Крим.

В ОК "Північ" повідомили, що над Чернігівщиною вдалося збити дві російські ракети. Також у Чернігові вибухнув російський дрон-камікадзе.

Пролунали вибухи також в Івано-Франківській та Вінницькій областях. Станом на 16:25 в Україні оголосили про відбій повітряної тривоги. Раніше в ЗСУ повідомляли, що тривоги можуть тривати довше через іранські безпілотники.