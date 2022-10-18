Які побутові прилади краще не вмикати від 17:00 до 23:00: перелік

Для економії електроенергії слід вимикати світло у приміщеннях та обмежити використання електричних приладів, зокрема бойлерів, пралок обігрівачів тощо.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, які побутові прилади у вечірній час краще не вмикати або максимально обмежити їхнє використання. До цього списку увійшли, зокрема, бойлери, чайники, пральні машини та деякі інші прилади.

Про це Шмигаль розповів на засіданні уряду 18 жовтня.

За його словами, 17 жовтня під час вечірнього піку рівень споживання електроенергії у Києві знизився на 10%, а у всьому центральному регіоні — лише на 8%. Проте загалом по Україні споживання збільшилось на 1,8% за рахунок західних та північних областей.

"Тому хочу ще раз наголосити: максимальна економія електроенергії — це те, що ми просимо зробити кожного українця. Особливо це стосується вечірніх годин. З 17:00 до 23:00 не користуйтесь пральними машинками, бойлерами, кондиціонерами, обігрівачами. Обмежте використання електрочайників і електроплит", — попросив Шмигаль.

Прем'єр додав, що необхідно вимикати світло у приміщеннях, де немає людей, перенести ремонтні роботи на денний час, вимкнути вивіски та зайве освітлення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав українців економити електроенергію, особливо у години пікових навантажень, тобто від 17:00 до 23:00.

Чому необхідно економити електроенергію

Після масованої ракетної атаки РФ 10 та 11 жовтня 2022 року, яка спричинила пошкодження критичної інфраструктури, в деяких регіонах почалися перебої з електроенергією.

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що росіяни завдали наймасштабнішого удару по енергосистемі України за весь час війни.

Міністр пояснив, що економія електроенергії українськими споживачами допоможе уникнути великого об'єму віялових відключень і стабілізувати всю енергосистему.

Через обстріли енергетичних об'єктів Україна призупинила постачання електроенергії до країн Європи. Україна експортувала електроенергію, зокрема, до Молдови й Польщі.

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