Матч 8-го туру УПЛ між "Динамо" та "Металістом" перенесено

Гра була запланована на 20 жовтня.

Поєдинок 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) між київським "Динамо" і харківським "Металістом" перенесено на невизначений термін.

Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Матч було заплановано на четвер, 20 жовтня. Однак у зв'язку з ситуацією, що склалася в столиці України, гру довелося відкласти.

Також перенесено на невизначений термін поєдинок 8-го туру чемпіонату серед юнацьких команд "Динамо" U19 - "Металіст" U19. Нові дати матчів будуть повідомлені пізніше.

Варто зазначити, що поєдинок "Динамо" - "Металіст" став далеко не першим, який перенесли через повномасштабну загарбницьку війну, яку Росія продовжує вести проти України. У 6-му турі УПЛ була перенесена гра "Олександрія" - "Металіст 1925", а в сьомому - поєдинки "Чорноморець" - "Кривбас" і "Зоря" - "Колос".

Наразі "Динамо" з 9 очками посідає лише 9-те місце в таблиці УПЛ. "Металіст" з 13 балами розташувався на четвертій позиції.

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