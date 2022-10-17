Росіяни пошкодили один із енергетичних об'єктів компанії "ДТЕК", є постраждалі

У понеділок, 17 жовтня, під час обстрілів Росії було атаковано енергетичний об’єкт "ДТЕК Енерго", внаслідок чого три особи отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогодні ударами пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції оглянуть пошкодження та почнуть роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи. Наразі задля безпеки на станції перебувають лише критично необхідні співробітники. Всі інші працюють у віддаленому режимі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в компанії, це не перший енергетичний об'єкт "ДТЕК Енерго", який зазнав атак з боку росіян – 10-11 жовтня були також атаковані Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС та Наддніпрянська ТЕС.

Обстріли об'єктів критичної інфраструктури України

Сьогодні вранці, 17 жовтня, росіяни знову обстріляли енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській та Сумській областях та у Києві. Знову знеструмлені як побутові споживачі, так і промислові підприємства.

Міністр енергетики Герман Галущенко закликав закрити небо над енергетичними об’єктами України.

За повідомленням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок атаки знеструмлені сотні населених пунктів. Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання.

Читайте також: