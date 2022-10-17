У Нетішині на Хмельниччині виявили підвищену концентрацію хлору у повітрі

Підвищену концентрацію хлору виявили поблизу трьох закладів дошкільної освіти Нетішина.
В Нетішині Хмельницької області виявлено підвищену концентрацію хлору в повітрі поблизу закладів дошкільної освіти № 5, № 6, № 7. Всім рекомендовано зачинити вікна та залишатися у приміщеннях.
Про це повідомляє виконавчий комітет Нетішинської міської ради.
"На місці події вже працюють фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Посадовці закликають зберігати спокій та берегти себе", - йдеться у повідомлені.
Зазначимо, що під час випаровування в повітря рідкий хлор утворює з водяною парою білий туман.
Ознаки отруєння хлором: різкий біль за грудиною, сухий кашель, блювання, задуха, порушення координації рухів, сльозотеча.
Нагадаємо, російські загарбники за допомогою безпілотника скинули на бойові позиції українських військових контейнери з отруйною речовиною.
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