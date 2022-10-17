У Нетішині на Хмельниччині виявили підвищену концентрацію хлору у повітрі

В Нетішині Хмельницької області виявлено підвищену концентрацію хлору в повітрі поблизу закладів дошкільної освіти № 5, № 6, № 7. Всім рекомендовано зачинити вікна та залишатися у приміщеннях.

Про це повідомляє виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

"На місці події вже працюють фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Посадовці закликають зберігати спокій та берегти себе", - йдеться у повідомлені.

Зазначимо, що під час випаровування в повітря рідкий хлор утворює з водяною парою білий туман.

Ознаки отруєння хлором: різкий біль за грудиною, сухий кашель, блювання, задуха, порушення координації рухів, сльозотеча.

Нагадаємо, російські загарбники за допомогою безпілотника скинули на бойові позиції українських військових контейнери з отруйною речовиною.

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