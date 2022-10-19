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Російський окупант каже, що може потрапити в "котел" на півдні України: "Буду робити ходу-ходу додому"

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Російський окупант каже, що може потрапити в "котел" на півдні України: "Буду робити ходу-ходу додому"

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Дівчина окупанта сміється, почувши про смертельну небезпеку для її коханого.

Російський окупант у перехопленій розмові розповідає своїй дівчині, що ЗСУ на південному напрямку можуть взяти їх в оточення. Загарбник каже, що планує побути в Україні ще місяць, а тоді тікатиме.

Про це йдеться в розмові окупанта, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

В розмові окупант розповідає, що він перебуває біля міста Берислав Херсонської області. Він нарікає, що є чутки про те, що росіян ЗСУ планують взяти в оперативне оточення.

Окупант розмірковує, що робити - тікати додому чи вступати в бій. Також росіянин каже, що планує побути в Україні ще місяць, а тоді "буде робити ходу-ходу додому".

Дівчина ж окупанта сміється з нього, незважаючи на те, що загарбника можуть найближчим часом ліквідувати.

Звільнення Херсонської області

Українські захисники поступові звільняють Херсонську область. Гауляйтери та росіяни поширюють панічні настрої та закликають місцевих жителів евакуюватися.

Мер Мелітополя Іван Федоров вважає, що Росія це робить для того, щоб депортувати українців до депресивних регіонів, а до міста заселити родини російських окупантів і зрадників.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що російські загарбники намагаються залякати мешканців Херсонської області, розсилаючи СМС-повідомлення про нібито "обстріли" та "підготовку Києвом масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС".

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія може влаштувати "коврові" бомбардування Херсона.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2247
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