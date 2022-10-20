Плани Росії підірвати Каховську ГЕС: Кулеба повідомив про роботу над покаранням

Підірвати Каховську ГЕС – це все одно, що застосувати зброю масового ураження.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про роботу над тим, щоб Росія несла відповідальність за плани підірвати Каховську ГЕС.

Про це міністр заявив у ефірі телемарафону "Єдині новини" 20 жовтня.

"Ми вже працюємо над тим, щоб донести до Росії у вигляді конкретних речей простий сигнал: навіть підготовка подібного теракту нестиме за собою відповідальність", – сказав Кулеба.

"Підірвати Каховську ГЕС – це все одно, що застосувати зброю масового ураження. Навіть за підготовку такого злочину потрібно карати і саме над цим ми зараз працюємо", – додав очільник МЗС.

Що відомо про можливий теракт на Каховській ГЕС

Російські війська можуть здійснити атаку на Каховську ГЕС та звинуватити у цьому українських військових, повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Підтоплення, що можуть виникнути внаслідок атаки, Росія використає як прикриття для запланого відступу з Херсонщини.

Президент України Володимир Зеленський поінформував, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС. Її дамба утримує обсяг близько 18 млн куб. м води. І якщо окупанти підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що атакою на Каховську ГЕС Росія хоче спричинити масштабну техногенну катастрофу на півдні та завадити контрнаступу ЗСУ.

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