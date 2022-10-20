Іранці у Криму допомагають РФ вести війну проти України - Білий дім

Іранці в Криму були інструкторами та працівниками технічної підтримки під час запуску "шахідів".

Іранські військові присутні на окупованих територіях України допомагають росіянам у запуску "шахідів" для ударів по українських об'єктах.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує AFP.

"Ми вважаємо, що іранські військові перебували в Криму та допомагали Росії в цих операціях (щодо завдання ударів безпілотниками по українських містах – ред)", – сказав Кірбі.

За його словами, іранці в Криму були інструкторами та працівниками технічної підтримки, а росіяни керували безпілотниками, які завдали значної шкоди українській інфраструктурі.

"Тегеран зараз бере безпосередню участь на місці (у війні в Україні. – Ред.), а також через надання зброї, яка уражає цивільне населення та інфраструктуру в Україні", – додав Кірбі.

Представник Білого дому запевнив, що США "використають всі засоби, щоб викрити, стримати і протистояти постачанню Іраном цих боєприпасів проти українського народу".

"Ми збираємося продовжувати енергійно виконувати всі санкції США щодо російської та іранської торгівлі зброєю. Ми продовжуватимемо накладати та жорстко застосовувати санкції проти тих, хто допомагає Ірану підтримувати війну РФ проти України", – сказав він.

Навала іранських дронів

Останнім часом окрім ракетних ударів Росія почала активно застосовувати для атак дрони-камікадзе іранського виробництва. Ними окупанти бʼють по обʼєктах інфраструктури та житлових будинках.

Так, за цю добу в Україні було збито 15 іранських дронів-камікадзе із 20.

Російський чиновник у прямому ефірі на одному із пропагандистських державних каналів обмовився, що дрони-камікадзе РФ бере з Ірану.

У відповідь на такі дії Тегерана Європейський Союз 20 жовтня затвердив санкції проти Ірану за постачання дронів-камікадзе. Цьому прикладу послідувала і Велика Британія.

У США своєю чергою заявили про готовність запровадити санкції проти Ірану за постачання до РФ дронів.

Натомість Іран цинічно не визнає постачання дронів Росії.