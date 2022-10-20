США заявили про готовність запровадити санкції проти Ірану за постачання до РФ дронів

Вашингтон готовий праювати у цьому напрямку зі своїми союзниками.

Сполучені Штати Америки готові працювати зі своїми союзниками та запроваджувати санкції, не допустити постачання Іраном до агресорки Росії "небезпечних озброєнь". Зокрема, йдеться про дрони-камікадзе.

Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

"Ми не вагатимемося в тому, що стосується запровадження санкцій та застосування інших інструментів щодо всіх, хто причетний до цих постачань", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що США на засіданні Ради Безпеки ООН приєдналися до Великої Британії і Франції. Члени Радбезу отримали експертні брифінги Секретаріату ООН щодо повідомлень про передавання цього озброєнння.

"Ми висловлюємо серйозну стурбованість щодо придбання Росією цих БПЛА в Ірану в порушення резолюції 2231 Ради Безпеки ООН", - наголошують у заяві.

У Держдепі додали, що Білий дім також продовжать нарощувати допомогу Україні в галузі безпеки, зокрема і засоби протиповітряної оборони.

Іранські дрони в армії РФ

В країнській розвідці інформують, що Росія отримала 1700 дронів "Shahed-136" іранського виробництва і замовила нові партії Втім, Тегеран це заперечує і нібито хоче зняти "звинувачення" про постачання дронів РФ. Саме тому готовий до діалогу з Україню.

У Кремлі також брешуть, мовляв, не мають інформації про купівлю іранських безпілотників. Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков порадив звернутися з такими запитаннями до Міноборони РФ.

Тим часом в ISW інформують, що дрони росіяни запускають з тимчасово окупованих територій України. Допомагають їм у цьому члени Корпусу вартових ісламської революції. Аналітики наголошують, що іранські військові навчають користуватися "шахідами".

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова передати кожній країні ЄС уламки дронів-камікадзе як доказ причетності Ірану до війни Кремля.

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