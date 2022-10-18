У Путіна брешуть про купівлю дронів-камікадзе в Ірану: "Не маємо такої інформації"

У Кремлі брешуть, мовляв, не мають інформації про купівлю Росією іранських дронів-камікадзе, які атакують різні міста в Україні.

Про це заявив речник російського президент-диктатора Дмитро Пєсков, пишуть засоби масової пропаганди.

За його словами, усі запитання можна поставити Міноборони РФ.

"Ні, ми не маємо такої інформації. Використовується російська техніка. Ви знаєте про це. З російськими найменуваннями. Всі інші запитання можна адресувати до Міноборони", - відповів Пєсков на запитання журналістів.

Іранські дрони на озброєнні РФ

Тегеран доправив до Російської Федерації від 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе. Втім, Іран вперто заперечує це. Своєю чергою, в США звинувачують країну у брехні.

З'явилася інформація, що інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони з тимчасово окупованих Криму та Херсонщини.

Останнім часм російська армія активно застосовує дрони іранського виробництва. Саме через застосування безпілотникв повітряні тривоги в Україні можуть тривати довше, бо дрони-камікадзе довго летять та можуть змінювати свій маршрут.

Американські аналітики вважають: масованими атаками дронами окупанти намагаються створити психологічний вплив. Адже такі удари можуть завдати великої шкоди цивільній інфраструктурі, вбити та поранити багато людей. Втім, вони не створюють значущих військових ефектів.

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