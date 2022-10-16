Українцям розповіли, як убезпечитись від іранських дронів-камікадзе – інструкція

Мінреінтеграції зібрало поради про те, як розпізнати ворожий безпілотник та уберегтися від цієї зброї.
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України дали поради, як вберегтися від дронів-камікадзе Shahed.
Про це повідомляється на сайті Мінреінтеграції.
"Чималої шкоди об’єктам нашої критичної інфраструктури завдають ворожі ударні безпілотні літальні апарати (БПЛА). Значну небезпеку вони становлять і для цивільних: дрони-камікадзе можуть нести кілька десятків кілограмів вибухівки та при влучанні створюють потужну ударну хвилю. На щастя, більшість ворожих БПЛА нашій ППО вдається збити, але власна безпека понад усе", - повідомляє міністерство.
Як розпізнати БПЛА та уберегтися від цієї зброї:
- двигун дрона-камікадзе гучний. При наближенні у повітрі чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили;
- почувши подібний звук, намагайтесь потрапити до спеціально обладнаного укриття. Користуйтесь підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами, переходами або дотримуйтесь правила "двох стін";
- не залишайтеся у транспорті. Слід вийти, відбігти якомога далі від дороги і там знайти можливе укриття;
- намагайтеся обирати місця для укриття якомога далі від військових стратегічних об’єктів та адміністративних установ;
- не ховайтесь у під’їздах, під арками на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій тощо.
Нагадаємо, у ДСНС розповіли, що робити, коли почули літак поблизу, як уберегтися під час авіаційного удару.
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