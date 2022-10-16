Украинцам рассказали, как обезопаситься от иранских дронов-камикадзе – инструкция

Минреинтеграции собрало советы о том, как распознать вражеский беспилотник и уберечься от этого оружия.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины дали советы, как уберечься от дронов-камикадзе Shahed.

Об этом сообщается на сайте Минреинтеграции.

"Немалый ущерб объектам нашей критической инфраструктуры наносят вражеские ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Значительную опасность они представляют и для гражданских: дроны-камикадзе могут нести несколько десятков килограммов взрывчатки и при попадании создают мощную ударную волну. К счастью, большинство дронов нашей ПВО удается сбить, но собственная безопасность превыше всего", — сообщает министерство.

Как распознать БПЛА и уберечься от этого оружия:

двигатель дрона-камикадзе громкий. При приближении в воздухе слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы;

услышав подобный звук, старайтесь попасть в специально оборудованное укрытие. Используйте подвалы, цокольные этажи домов, подземные паркинги, переходы или соблюдайте правила "двух стен";

не оставайтесь в транспорте. Следует выйти, отбежать подальше от дороги и там найти возможное укрытие;

старайтесь выбирать места для укрытия как можно дальше от военных стратегических объектов и административных учреждений;

не прячьтесь в подъездах, под арками на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций и т.д.

Напомним, в ГСЧС рассказали, что делать, когда услышали самолет поблизости, как уберечься во время авиационного удара.

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