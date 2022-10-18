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В Днепре раздались взрывы: над городом поднялся столб дыма

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В Днепре раздались взрывы: над городом поднялся столб дыма

Фото из открытых источников

В Днепропетровской области прогремели взрывы.

В Днепре утром 18 октября раздались взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом ТСН.ua сообщают местные жители.

По словам очевидцев, было слышно минимум два громких взрыва. После этого над городом поднялся столб дыма.

В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога. Находитесь в укрытиях!

Напомним, в ночь на 18 октября российская армия из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляла Никопольский район Днепропетровской области. Пострадали Мировская и Покровская громады.

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