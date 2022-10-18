В Днепре раздались взрывы: над городом поднялся столб дыма

В Днепре утром 18 октября раздались взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом ТСН.ua сообщают местные жители.

По словам очевидцев, было слышно минимум два громких взрыва. После этого над городом поднялся столб дыма.

В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога. Находитесь в укрытиях!

Напомним, в ночь на 18 октября российская армия из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляла Никопольский район Днепропетровской области. Пострадали Мировская и Покровская громады.

Обстрел регионов за 17 октября: рашисты продолжают стрелять по критической инфраструктуре

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