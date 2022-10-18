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У Дніпрі пролунали вибухи: над містом піднявся стовп диму

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У Дніпрі пролунали вибухи: над містом піднявся стовп диму

Фото з відкритих джерел

На Дніпропетровщині пролунали вибухи.

У Дніпрі зранку 18 жовтня пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомляють ТСН.ua місцеві мешканці.

За словами очевидців, було чутно щонайменше два гучних вибухи. Після цього над містом піднявся стовп диму.

У Дніпропетровській області триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях!

Нагадаємо, у ніч проти 18 жовтня російська армія з "Градів" та важкої артилерії обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області. Постраждали Мирівська і Покровська громади.

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