У Дніпрі на вокзалі запроваджують нові правила огляду пасажирів

У Дніпрі на вокзале буде працювати система огляду пасажирів та їхнього багажу. Аналогічні системи використовують в аеропортах.
У Дніпрі з 15 жовтня на вокзалі почне працювати система огляду пасажирів та їхнього багажу. В терміналі встановлять рентгено-телевізійний інтроскоп та стаціонарний металодетектор.
Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.
Як стало відомо, “Укрзалізниця” масштабує систему безпеки на залізничних вокзалах. Аналогічні системи вже працюють на Київському центральному вокзалі, та в Харкові.
“Пасажири з проїзними документами на поїзди далекого сполучення, відвідувачі довідкового бюро, залів очікування й камер зберігання, а також ті, хто проводжає та зустрічає, допускатимуться в контрольну зону через центральний вхід вокзалу. Пасажири рейсів приміського сполучення проходитимуть контроль на цокольному поверсі, поруч із приміськими касами. Вхід із цокольного поверху до центрального вестибюля вокзалу, а також вихід до поїздів через пішохідний міст буде перекрито”, - розповіли в пресслужбі “Укрзалізниці”.
Там також додали, що процедура перевірки пасажирів займе не більше 15 хвилин.
Нагадаємо, що в Україні ліквідували ще чотири канали нелегального виїзду чоловіків за кордон.
Читайте також:
- Жданов розповів, чи працює в Україні вже лендліз: "Ця процедура США невигідна"
- Їхня справа - розвідувати: репортаж ТСН про роботу українських військових агентів
- Окупанти вкотре обстріляли Харківську область: в ОВА розповіли про минулу добу