У Дніпрі на вокзалі запроваджують нові правила огляду пасажирів

У Дніпрі на вокзале буде працювати система огляду пасажирів та їхнього багажу. Аналогічні системи використовують в аеропортах.

У Дніпрі з 15 жовтня на вокзалі почне працювати система огляду пасажирів та їхнього багажу. В терміналі встановлять рентгено-телевізійний інтроскоп та стаціонарний металодетектор.

Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Як стало відомо, “Укрзалізниця” масштабує систему безпеки на залізничних вокзалах. Аналогічні системи вже працюють на Київському центральному вокзалі, та в Харкові.

“Пасажири з проїзними документами на поїзди далекого сполучення, відвідувачі довідкового бюро, залів очікування й камер зберігання, а також ті, хто проводжає та зустрічає, допускатимуться в контрольну зону через центральний вхід вокзалу. Пасажири рейсів приміського сполучення проходитимуть контроль на цокольному поверсі, поруч із приміськими касами. Вхід із цокольного поверху до центрального вестибюля вокзалу, а також вихід до поїздів через пішохідний міст буде перекрито”, - розповіли в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Там також додали, що процедура перевірки пасажирів займе не більше 15 хвилин.

Нагадаємо, що в Україні ліквідували ще чотири канали нелегального виїзду чоловіків за кордон.

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