Українські бійці затрофеїли РСЗВ "Ураган" окупантів: відео

Українські бійці захопили РСЗВ "Ураган" окупантів на одному з напрямків ведення бойових дій.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Брачук.

"Воїни ССО України затрофеїли РСЗВ "Ураган" під час звільнення одного з населених пунктів Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Херсонщині

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, у російській обороні на Херсонщині стався частковий обвал. Дуже важливою перемогою для ЗСУ є звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції.

Крім того, жителям окупованих районів Херсонської області загрожує гуманітарна криза, оскільки російські військові використовують нечисленні переправи через Дніпро для перевезення зброї, а не продовольства.

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