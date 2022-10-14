Якщо зима буде теплою, то на фронті почнуться великі артилерійські дуелі - експерт

Якщо зима буде відносно теплою, а ґрунт відносно вологим, то бої на фронті перейдуть у великі артилерійські дуелі.

Про це розповів військовий експерт Петро Черник в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.

"Якщо ґрунт замерзне, будуть важкі морози -20°С і нижче, техніка зможе рухатися, воювати. Буде важче, але це можливо. Нам потрібна така відносно тепла зима, щоб ґрунт зав'яз і техніка не могла рухатися, але це так само стосується і нас. От якщо так буде, то на мій погляд, зиму ми мали б пройти в тому, що називається великі артилерійські дуелі", - сказав він.

За словами експерта, у якості артилерійського озброєння українські війська починають випереджати російські.

"Однак нагадаю, за запасами артилерійських стволів, це чи не перша держава у світі. Близько 4 тисяч робочих стволів у них (в РФ – Ред.) є. Скажімо, у Сполучених Штатів Америки всього тисяча", - сказав Черник.

Зимові артилерійські дуелі, зміцнення неба і контрнаступ ЗСУ: Петро Черник

Нагадаємо, раніше експерт розповів про декілька йомвірних сценаріїв війни взимку, кожний з яких залежить від погоди зокрема.

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