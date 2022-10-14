Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Резніков підтвердив, що Іспанія передала Україні системи протиповітряної оборони

Дата публікації
Перегляди
1561
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Резніков підтвердив, що Іспанія передала Україні системи протиповітряної оборони

Фото: УНІАН

За словами міністра, попереду - нова допомога.

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Іспанія передасть українським захисникам чотири системи протиповітряної оборони Hawk.

Про це очільник відомства повідомив у своєму Twitter.

Резніков подякував своїй іспанській колеза Маргариті Роблес за це ухвалене рішення. Міністр наголосив, що Hawk - лише перші з таких систем, які партнери планують надати Україні.

"Це швидка реакція на прохання України на шостому Рамштайні. На шляху - ще більше систем Hawk. Наразі протиповітряна оборона - пріоритет не лише для України, а й для всієї Європи". - йдеться у повідомленні міністра. 

До слова, зенітно ракетний комплекс MIM-23 Hawk створили за часів Холодної війни. Досі стоїть на озброєнні десятків країн світу. Цілі Hawk може знищувати на відстані до 50 кілометрів, висотність цілей - до 20 кілометрів.

Військова допомога Україні

Після масованого ракетного удару по Україні 10-11 жовтня президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібен повітряний щит.

На тлі російських ракетних атак відбулася зустріч у форматі "Рамштайн". Під час заходу західні союзники пообіцяли посилити українську протиповітряну оборону. Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає більше систем ППО від союзників, а також засоби для боротьби з дронами. 

Про допомогу заявили чимало країн світу. Як Захід допоможе захищати Україну від ракетних атак та навали іранських дронів - у матеріалі ТСН.ua: Додаткові системи ППО і засоби боротьби з безпілотниками: що Україна отримає від союзників.

Читайте також:

Уламки ракети і дрона-камікадзе - просто в студії ТСН - Адрій Нєбитов

Уламки ракети і дрона-камікадзе - просто в студії ТСН - Адрій Нєбитов

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1561
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація