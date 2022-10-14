Резніков підтвердив, що Іспанія передала Україні системи протиповітряної оборони

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Іспанія передасть українським захисникам чотири системи протиповітряної оборони Hawk.

Про це очільник відомства повідомив у своєму Twitter.

Резніков подякував своїй іспанській колеза Маргариті Роблес за це ухвалене рішення. Міністр наголосив, що Hawk - лише перші з таких систем, які партнери планують надати Україні.

"Це швидка реакція на прохання України на шостому Рамштайні. На шляху - ще більше систем Hawk. Наразі протиповітряна оборона - пріоритет не лише для України, а й для всієї Європи". - йдеться у повідомленні міністра.

До слова, зенітно ракетний комплекс MIM-23 Hawk створили за часів Холодної війни. Досі стоїть на озброєнні десятків країн світу. Цілі Hawk може знищувати на відстані до 50 кілометрів, висотність цілей - до 20 кілометрів.

Військова допомога Україні

Після масованого ракетного удару по Україні 10-11 жовтня президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібен повітряний щит.

На тлі російських ракетних атак відбулася зустріч у форматі "Рамштайн". Під час заходу західні союзники пообіцяли посилити українську протиповітряну оборону. Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає більше систем ППО від союзників, а також засоби для боротьби з дронами.

Про допомогу заявили чимало країн світу. Як Захід допоможе захищати Україну від ракетних атак та навали іранських дронів - у матеріалі ТСН.ua: Додаткові системи ППО і засоби боротьби з безпілотниками: що Україна отримає від союзників.

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