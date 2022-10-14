Резников подтвердил, что Испания передала Украине системы противовоздушной обороны Hawk

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Испания передаст украинским защитникам четыре системы противовоздушной обороны Hawk.

Об этом глава ведомства сообщил в своем Twitter.

Резников поблагодарил своего испанского коллегу Маргариту Роблеса за это принятое решение. Министр подчеркнул, что Hawk – лишь первые из таких систем, которые партнеры планируют предоставить Украине.

"Это быстрая реакция на просьбу Украины на шестом Рамштайне. На пути – еще больше систем Hawk. В настоящее время противовоздушная оборона – приоритет не только для Украины, но и для всей Европы". – говорится в сообщении министра.

К слову, зенитно-ракетный комплекс MIM-23 Hawk создали во времена Холодной войны. До сих пор стоит на вооружении десятков стран мира. Цели Hawk может уничтожать на расстоянии до 50 километров, высотность целей – до 20 километров.

Военная помощь Украине

После массового ракетного удара по Украине 10-11 октября президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине необходим воздушный щит.

На фоне российских ракетных атак состоялась встреча в формате "Рамштайн". В ходе мероприятия западные союзники пообещали усилить украинскую противовоздушную оборону. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что Украина получит больше систем ПВО от союзников, а также средства для борьбы с дронами.

О помощи заявили многие страны мира. Как Запад поможет защищать Украину от ракетных атак и нашествия иранских дронов — в материале ТСН.ua: Дополнительные системы ПВО и средства борьбы с беспилотниками: что Украина получит от союзников.

Читайте также: