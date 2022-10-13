Дополнительные системы ПВО и средства борьбы с беспилотниками: что Украина получит от союзников

12-13 октября в Брюсселе прошла очередная встреча в формате "Рамштайн". Мероприятие состоялось на фоне массированных ракетных обстрелов российскими оккупантами украинских городов. После того, как РФ уже четвертый день системно наносит удары по украинской инфраструктуре, в частности по объектам энергосистемы, западные союзники пообещали усилить украинскую противовоздушную оборону.

ТСН.ua собрал подробности, как Запад поможет защищать Украину от ракетных атак и нашествия иранских дронов.

Украина имеет только 10% от необходимого ПВО — Зеленский

Президент Владимир Зеленский повторил свой призыв увеличить объемы предоставления противовоздушной обороны, заявив, что у Киева есть лишь около 10% того, что ему нужно для борьбы с ударами Москвы.

"Мы сражаемся с большой страной, которая имеет много оборудования и много ракет", — сказал Зеленский под обращение на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Я ничего не могу добавить по этому поводу, у нас есть примерно 10% того, что нам нужно", – сказал Зеленский европейским законодателям.

Он призвал западные страны, такие как США и Франция, увеличить военную помощь Украине.

Все будет – уверяют союзники

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это физически возможно.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг 12 октября заявил, что Украина получит больше систем ПВО от союзников.

Что дает НАТО

Столтенберг сегодня добавил, что Украина получит от Альянса средства борьбы с беспилотниками, чтобы защитить от российских атак гражданскую инфраструктуру.

Он призвал союзников искать способы передать Украине еще больше помощи, а также усилить собственное производство и оборонные мощности. О системах противовоздушной обороны генсек не упомянул.

Франция

Вчера президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его государство будет в дальнейшем помогать Украине.

"САУ Caesar для ведения контрнаступления, радары, системы и ракеты для защиты от атак с воздуха, бронетехника, обучение: мы будем продолжать поддерживать украинское сопротивление и будем усиливать нашу военную помощь", — сообщил Макрон.

Сегодня газета Le Monde сообщила, что Франция отправила Украине комплект из пятнадцати 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1. Правда, гаубицы Caesar и TRF1 – это помощь непосредственно бойцам на передовую, а не для защиты неба.

Сегодня, 13 октября, министр обороны Украины Алексей Резников и его французский коллега Себастьян Лекорню подписали Соглашение о предоставлении Украине грантов в секторе безопасности и обороны.

Полезный сюрприз от Испании

Испания планирует предоставить Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после заседания министров обороны Альянса.

Hawk – это американский ЗРК. Он был принят на вооружение в 1960 году и с тех пор неоднократно модернизировался. Hawk – основной ЗРК Североатлантического альянса времен Холодной войны. США заменили его на более мощные Patriot еще в 1990-х.

Как пишет Defence-ua, если речь идет о необходимости перехвата таких целей, как крылатые ракеты и дроны-камикадзе, а не использование этого ЗРК в качестве передового в прифронтовой зоне, то MIM-23 Hawk вполне может справиться.

Фото: соцмережі

Другой плюс – ракет к этому комплексу было произведено более 40 тысяч. Дефицит в обозримой перспективе, скорее всего, не угрожает.

Немецкие IRIS-T – усиление для Украины

Министр обороны Алексей Резников 12 октября подтвердил прибытие системы ПВО IRIS-T в Украину.

11 октября немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что Украина получила от Берлина первую систему ПВО IRIS-T из четырех обещанных.

Фото: armyinform.com.ua

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 километров и высоты — до 20 километров. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

NASAMS от США и британские ракеты к нему

Того же 12 октября Резников сказал, что зенитные ракетные комплексы средней дальности NASAMS от США "уже едут".

ЗРК NASAMS, которые Украина скоро надеется получить, это совместная разработка американской и норвежской компаний.

Фото: commons.wikimedia.org

И IRIS-T, и NASAMS – это мощные современные системы ПВО, поэтому получив их, Украина сможет сбивать не только российские ракеты, но даже самолеты.

Британия объявила о передаче Украине ракет AMRAAM, которые используют для систем противовоздушной обороны NASAMS.

"Последние невыборочные удары России по гражданским районам Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Поэтому сегодня я санкционировал поставки зенитных ракет AMRAAM в Украину", – сказал министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Нидерланды дают ракеты

На "Рамштайне" министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о передаче Украине дополнительных зенитных ракет стоимостью 15 млн евро.

Нидерландские ракеты будут использоваться в средствах противовоздушной обороны, поставляемых другими странами.

Неожиданная помощь от Израиля

Израиль, который с самого начала полномасштабного вторжения РФ удерживался от оказания летальной помощи Киеву, помогает Украине бороться с иранскими дронами.

Об этом сообщает The New York Times.

Находящийся с Тегераном в мягко говоря напряженных отношениях Израиль предоставляет Украине базовые данные разведки об иранских беспилотниках, утверждают журналисты.

Ранее Киев просил Израиль поставить системы противовоздушной обороны, учитывая успех израильского "Железного купола", а также дальнобойные зенитные ракетные комплексы "Барак-8". Однако Израиль пока отказался от этого, не желая "провоцировать Россию".

Вертолеты от Португалии

Украина получит от Португалии шесть вертолетов "Камов" советского производства, лишенные лицензии из-за введенных против России санкций. Страна заверила, что передача техники состоится как можно быстрее.

Напомним, что Соединенные Штаты, по информации New York Times, "прочесывают" мир в поисках оружия российского и советского производства для Украины.

Особое внимание США обратили на Кипр. Сегодня запас островной страны составляет, по меньшей мере, 10 ракетных систем "Тор" и "Бук", которые могут сбивать российские самолеты, беспилотники и крылатые ракеты и могут стать настоящим кладом для украинской армии.

А экскомандующий армией США в Европе, военный аналитик Марк Гертлинг считает, что, несмотря на призывы властей Украины и простых жителей "закрыть небо" и предоставить больше систем ПВО, полностью уберечься от воздушных атак РФ вряд ли получится.