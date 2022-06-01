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Ракеты ПВО IRIS-T: основные характеристики, цена

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Ракеты ПВО IRIS-T: основные характеристики, цена

Ракеты для системы ПВО IRIS-T / Фото: commons.wikimedia.org

В ближайшее время Украина получит от Германии систему ПВО IRIS-T. Читайте в материале ТСН.ua о ее основных характеристиках и цене.

О передаче системы ПВО заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге в среду, 1 июня 2022 года. Согласно данным германских СМИ, Германия планирует прислать ВСУ одну систему IRIS-T SLM, в состав которой входит три пусковые установки. Такая же система раньше была передана Египту.

История создания

IRIS-T SML – система противовоздушной обороны, которая была разработана компанией Diehl Defence как назевной ЗРК на шасси MAN SX 45 (колесная база 8х8). Использует модифицированные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" с малой дальностью – IRIS-T.

Работы над зенитной ракетой наземного базирования на базе IRIS-T начались в 2000 году. Их финансировало Международное управление оборонных технологий и закупок. Ракета также использовалась в других системах (например, UHT Tiger). В период между 2000 и 2002 годами производились испытательные выстрелы наземного запуска IRIS-T (на полигоне Сальто-ди-Квира, Сардиния).

Компания Diehl Defence еще в начале мая 2022 предложила передать систему Украине. Однако все это время предложение находилось на рассмотрении комитета по безопасности.

IRIS-T: тактико-технические характеристики ракеты

  • Длина: 2,936 м;
  • Диаметр: 0,127м;
  • Размах крыла: 0,350м;
  • Стартовый вес 87,4 кг;
  • Дальность пуска: ~25 км;
  • Потолок: до 20 км;
  • Скорость полета: до 3 М (1020 м/с или 3672 км/ч);
  • Боевая часть: осколочно-фугасная;
  • Масса БЖД: 11,4 кг;
  • Подрывник: активный радиолокационный;
  • Двигательная установка: РДТТ.

Ракета состоит из пяти модулей :

  • электронное оборудование и охлаждение,
  • система наведения,
  • боевая часть и двигатель с органами управления,
  • подрывник.

Существует две основные модификации ракеты IRIS-T:

  1. IDAS — морской вариант, который был разработан для вооружения подлодок проекта 212А ВМС Германии, он используется для обстрела в средстве воздушного нападения, малых и средних наводных кораблей, целей на прибрежной полосе.
  2. IRIS-T SL — вариант, адаптированный для условий наземного запуска, предусмотрено использование этих ракет в качестве дополнения к американским PAC-3 для системы ПРО MEADS.

Цена одной ракеты

Трехметровую ракету оценивают в 400 тысяч евро. В настоящее время ракета стоит на вооруженных 9 европейских государствах. А в 2008 году заявку на поставку IRIS-T подала также ЮАР.

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