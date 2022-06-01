Ракети ППО IRIS-T: основні характеристики, ціна

Найближчим часом Україна отримає від Німеччини систему ППО IRIS-T. Читайте в матеріалі ТСН.ua про її основні характеристики та ціну.

Про передавання системи ППО заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого виступу в Бундестазі в середу, 1 червня 2022 року. Згідно даних німецьких ЗМІ, Німеччина планує надіслати ЗСУ одну систему IRIS-T SLM, до складу якої входить три пускові установки. Така ж система раніше була передана Єгипту.

Історія створення

IRIS-T SML - система протиповітряної оборони, яка була розроблена компанією Diehl Defence як назевний ЗРК на шасі MAN SX 45 (колесна база 8х8). Використовує модифіковані керовані ракети класу "повітря-повітря" з малою дальністю - IRIS-T.

Роботи над зенітною ракетою наземного базування на базі IRIS-T розпочалися 2000 року. Їх фінансувало Міжнародне управління оборонних технологій та закупівель. Ракета також використовувалася в інших системах (наприклад, UHT Tiger). В період між 2000 та 2002 роками проводилися випробувальні постріли наземного запускання IRIS-T (на полігоні Сальто-ді-Квірра, Сардинія).

Компанія Diehl Defence ще на початку травня 2022 року запропонувала передати систему Україні. Однак весь цей час пропозиція перебувала на розгляді комітету з безпеки.

IRIS-T: тактико-технічні характеристики ракети

Довжина: 2,936 м;

2,936 м; Діаметр: 0,127 м;

0,127 м; Розмах крила: 0,350 м;

0,350 м; Стартова вага: 87,4 кг;

87,4 кг; Дальність пуску: ~25 км;

~25 км; Стеля: до 20 км;

до 20 км; Швидкість польоту: до 3 М (1020 м/с або 3672 км/год);

до 3 М (1020 м/с або 3672 км/год); Бойова частина: осколково-фугасна;

осколково-фугасна; Маса БЧ: 11,4 кг;

11,4 кг; Підривник: активний радіолокаційний;

активний радіолокаційний; Двигуна установка: РДТТ.

Ракета складається з п'яти модулів:

електронне обладнання та охолодження,

системанаведення,

бойова частина та двигун з органами управління,

підривник.

Існує дві основні модифікації ракети IRIS-T:

IDAS - морський варіант, який розробили для озброєння підводних човнів проєкту 212А ВМС Німеччини, він використовується для обстрілу засобі повітряного нападу, малих та середніх наводних кораблів, цілей на прибережній смузі. IRIS-T SL - варіант, який було адаптовано для умов наземного запускання, передбачено використання цих ракет як доповнення до американських PAC-3 для системи ПРО MEADS.

Ціна однієї ракети

Триметрову ракету оціюють в 400 тисяч євро. Наразі ракета стоїть на озброєні 9 європейських держав. А 2008 року заявку на постачання IRIS-T подала також ПАР.

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