Топ-7 дорогої російської техніки, яка була знищена ЗСУ

Від початку повномасштабної війни, яку Росія розпочала 24 лютого 2022 року, ЗСУ вже знищили немалу кількість російської військової техніки. А вона коштувала чималі гроші. ТСН.ua підготував топ-7 дорогої техніки РФ, яка була знищена в Україні.

Танк Т-90М "Прорив"

Танк Т-90М "Прорив" / commons.wikimedia.org

Як повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України українські військові знищили останню версію російського танку Т-90М "Прорив". Його було розроблено в межах проєкта "Прорив-3" і вперше такі танки було представлено на початку 1990-х років. Відомо, що Т-90 повинен був стати продовженням Т-72.

Вперше модифікацію Т-90М "Прорив" представили публіці 9 вересня 2011 року під час VIII Міжнародної виставки озброєнь REA-11. Тоді вона мала назву Т-90МС та відрізнялася заміною старої вежі на сучасніший бойовий модуль з вдосконаленою СУО "Калина" та інтегрованою інформаційно-керуючою системою тактичної ланки. Також танк Т-90М "Прорив" оснащається новим автоматом заряджання і модернізованою гарматою 2А46М-5 і зенітною установкою УДП Т05БВ-1.

Приблизна вартість Т-90М "Прорив" - близько 2,5 мільйонів доларів США стандартна та 4,3 мільйона доларів США найсучасніша версія.

ЗРГК "Панцирь-С1"

ЗРГК "Панцирь-С1" / commons.wikimedia.org

"Панцирб-С1" - російський самохідний зенітно-ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Про його знищення повідомив український політик Олексій Гончаренко.

ЗРГК "Панцирь-С1" розробляють на тульському ГУП "Конструкторське бюро приладобудування". Основне призначення - ближній бій для прикриття цивільних та військових об'єктів від можливих спроб повітряного атакування. Також може здійснювати захист об'єкта від надводних чи наземних загроз.

Комплекс було створено 1994 року, а вперше продемонстровано публіці на МАКС-95. ЗРГК "Панцирь-С1" відрізняється невеликим радіусом дії. Комплекс розміщується на гусеничному або колісному шасі. Може також встановлюватися стаціонарно. Для управління потрібно 2-3 оператори. Оборона здійснюється керованими ракетами і автоматичними гарматами. Відрізняється невеликою дальністю дії - до 18 км.

Вартість ЗРГК "Панцирь-С1" - близько 13,5 - 14,67 мільйона доларів США.

Вертоліт Ка-52 "Алігатор"

Ка-52 "Алігатор" / commons.wikimedia.org

Про знищення вертольоту Ка-52 "Алігатор" повідомив директор Державного спеціалізованого видавництва "Мистецтво" Сергій Поночовський, прикріпивши до свого допису фото розбитої вщент техніки.

Ка-52 "Алігатор" - це російський бойовий вертоліт та командирська машина армійської авіації. Його головне завдання - здійснювати розвідку місцевості, вказувати на цілі та координувати дії інших бойових вертольотів. Також він здатний вражати неброньовану і броньовану техніку, повітряні цілі та живу силу на полі бою.

Вертоліт Ка-52 "Алігатор" оснащений радарною системою "Арбалет", має броньовану капсулу, де розташовується екіпаж, та може приймати на борт керовані ракети класу "повітря-повітря" для ближнього бою ("Голка-В" та Р-73).

Вартість Ка-52 "Алігатор" - близько 16,1 мільйонів доларів США.

Десантний літак Іл-76

Іл-76 / commons.wikimedia.org

Про збитий десантний літак Іл-76 повідомила пані мер Василькова Наталія Баласинович 26 лютого 2022 року. Це радянський важкий військово-транспортний літак, який розробляли ОКБ Іллюшина. Основне призначення - транспортування та десантування особового складу, різних вантажів, в тому числі і техніки.

Вартість Іл-76 - близько 86 мільйонів доларів США.

Багатоцільовий винищувач Су-35

Су-35 / commons.wikimedia.org

Прес-служба повітряного командування "Південь" повідомила про ліквідацію російського багатоцільового винищувача Су-35 в районі Ізюма. Він був створений в ДКБ Сухого як продовження Су-27. 28 червня 1988 року був здійснений перший політ.

Багатоцільовий винищувч Су-35 озброєний однією авіаційною гарматою ГШ-30-1 з 33-мм калібром (на 150 патронів). Також можливе додаткове підвісне озброєння у вигляді підвіска 8 УРВВ — Р-27РЕ, Р-27ТЕ, Р-77 малої дальності і ближнього бою, а також бомб.

Вартість Су-35 - до 100 мільйонів доларів США.

Ракетний комплекс "Іскандер-М"

Ракетний комплекс "Іскандер-М" / commons.wikimedia.org

Оперативне командування "Північ" 10 березня 2022 року повідомило про знищення ракетного комплексу "Іскандер-М". Це варіант, який використовують російські збройні сили. Відрізняється дальністю стрільби до 500 км з висотою польоту 6-50 км. Ракети керуються протягом всього польоту. Також ракетний комплекс "Іскандер-М" має засоби маневрування на всіх ділянках траєкторії польоту.

Комплектується модулями радіоелектронних бомб та може скидати "хибні цілі" для збиття з пантелику системи протиракетної оборони.

Вартість одного комплексу "Іскандер-М" - близько до 100 мільйонів доларів США.

Ракетний крейсер "Москва"

Ракетний крейсер "Москва" / commons.wikimedia.org

Про офіційне знищення ракетного крейсеру "Москва" повідомив очільник Одеської ОДА Максим Марченко. Корабель входив до складу Чорноморського флоту РФ та був його флагманом. Був затоплений ударом двох крилатих протикорабельних ракет Р-360 "Нептун" берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун" 13 квітня 2022 року.

Мав довжину 186,4 метра та ширину 20,8 метрів. До складу його екіпажу входило 510 осіб. Оснащувався артилерійською установкою АК-130, шістьма зенітними артилерійськими установками АК-630, вісьмома пусковими установками протикорабельних крилатих ракет П-1000 "Вулкан", вісьмома зенітними ракетними комплексами С-300Ф "Форт" і двома ЗРК Оса-МА.

Вартість ракетного крейсера "Москва" - близько 750 мільйонів доларів США.