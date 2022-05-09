Було лише 33 роки: помер український чемпіон Паралімпіади-2020 з плавання

Було лише 33 роки: помер український чемпіон Паралімпіади-2020 з плавання

Перестало битися серце відомого українського плавця-паралімпійця, багаторазового чемпіона та призера міжнародних змагань Дениса Дуброва.

У віці 33 років помер майстер спорту України міжнародного класу, 11-разовий призер Паралімпійських ігор Денис Дубров.

Про це повідомляє Федерація плавання м. Дніпро на своїй сторінці у Facebook. Причини смерті не зазначаються.

"Федерація плавання міста Дніпро висловлює глибокі співчуття сім'ї та близьким, всьому плавальному співтовариству нашої країни. У віці 33 років помер відомий український плавець Денис Дубров", - йдеться у повідомленні.

Денис Дубров - чемпіон та призер літніх Паралімпійських ігор. Він виграв 8 нагород на Іграх-2016 у Ріо, а також три медалі - у Токіо-2020.

Він виступав у класі S10, а тоді S8 (ураження опорно-рухового апарату). До нього належать спортсмени з ампутованими кінцівками та ті, що мають церебральний параліч.

Загалом у кар'єрі Дубров виграв 4 золоті медалі Паралімпійських ігор, а також був дворазовим чемпіоном світу серед паралімпійців та 4-разовим чемпіоном Європи.

Крім цього, Дубров - чинний рекордсмен України на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. 2016 року Денис був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеню.

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