Віддав життя за Україну: під Харковом загинув призер Ігор нескорених

Віддав життя за Україну: під Харковом загинув призер Ігор нескорених

На війні з російськими окупантами зустрів смерть призер минулорічних Ігор нескорених Андрій Котовенко.

Герой захищав рідну країну під Харковом. Саме там він загинув загинув близько четвертої години ранку 2 травня.

Про це повідомляє Warrior Games: Team Ukraine у Facebook.

"Україна знов несе непоправні втрати, наша команда Warrior Games знову оплакує побратима. Андрій Котовенко жив Україною. Він жив її свободою і честю. Андрію, на твою честь і пам’ять буде піднятий стяг України на багатьох міжнародних змаганнях. Тебе пам’ятатимуть, як захисника України, котрий віддав своє життя за наше майбутнє!" - йдеться в повідомленні.

Котовенко - ветеран АТО. Він отримав важке поранення у боях в Донецькому аеропорту. Згодом Андрій представляв Україну на Іграх нескорених. У жовтні 2021 року спортсмен виграв бронзову медаль у жимі лежачи, а за рік до того завоював срібну медаль на чемпіонаті Європи у Словаччині.

До слова, цього року на Іграх нескорених в нідерландській Гаазі українська збірна виграла 16 медалей: 5 золотих, 5 срібних і 6 бронзових.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що в боях з російськими окупантами під Харковом загинув ексфутболіст "Карпат" Артур Гриценко.

Історії українських героїв, які вибороли 16 медалей на "Іграх Нескорених" у Нідерландах

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