Росіяни напали на Наталію Мосейчук та знімальну групу "1+1" у Берліні

Сьогодні, 9 травня, в Трептов парку росіяни та учасники акції на честь "Дня побєди" у Берліні напали на українську знімальну групу ТСН, яка знімала сюжет про порушення під час пам’ятних заходів.

Відомо, що напад скоїли учасники акції, які прийшли до меморіалу воїнам червоної армії у Трептов парку, принісши із собою заборонену у Німеччині символіку - георгіївські стрічки та червоні прапори. У цей час знімальна група "1+1" та ведуча Наталія Мосейчук фіксували порушення на камеру. Учасники акції напали на знімальну групу, вигукуючи заклики до насильства.

Більше подробиць про напад та про те, хто допоміг захистити українську знімальну групу та ведучу, покажуть сьогодні у сюжеті ТСН із берлінського Трептов парку після 21:00 у телемарафоні "Єдині новини".

Нагадаємо, напередодні у Німеччині були заборонені будь-які дії, які можна інтерпретувати як підтримку російського вторгнення в Україну, а також символи цієї агресії - літери "Z", "V" і георгіївську стрічку, а також прапори Росії, СРСР і так званих “ЛНР” і “ДНР”. Окрім того, влада Німеччини заборонила також демонстрацію українського прапору під час заходів, присвячених Дню пам’яті та примирення. Український посол у ФРН Андрій Мельник назвав таке рішення Берліна "величезним скандалом" та "політичною катастрофою".

Дивіться спеціальний випуск ТСН у телемарафоні "Єдині новини" сьогодні, 9 травня, о 21:00.

Нагадаємо:

У День пам'яті та примирення ТСН на "1+1" провела телеміст між Києвом та Берліном.

Раніше влада Берліна заборонила 8 і 9 травня використання будь-якої української символіки. Посол України в Німеччині назвав це "ляпасом українському народу".

Пізніше у Берліні все ж дозволили символіку України на заходах 8−9 травня, однак з умовами.

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