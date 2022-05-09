У Берліні росіяни напали на знімальну групу "1+1"

Журналістів телеканалу "1+1" побили під час знімання сюжету.
У Берліні, у Трептов-парку, де розташований меморіал загиблим у Другій світовій радянським солдатам, зловмисники напали на знімальну групу телеканалу "1+1".
Про це розповів громадський активіст Олександр Снідалов із посиланням на журналістку ТСН Наталію Фібріґ.
За його словами, "плюсівців" побили під час професійної діяльності, а німецькі правоохоронці були поруч і не змогли цьому запобігти.
"Бездіяльність берлінської поліції перейшла усі межі. Щойно в Трептовер парку рашисти напали на українську знімальну групу 1+1, яка фільмувала сюжет про порушення під час заходів 9 травня", — зазначив Снідалов.
Нагадаємо, що у День пам'яті та примирення ТСН на "1+1" провела телеміст між Києвом та Берліном.
Раніше влада Берліна заборонила 8 і 9 травня використання будь-якої української символіки. Посол України в Німеччині назвав це "ляпасом українському народу".
Пізніше у Берліні все ж дозволили символіку України на заходах 8−9 травня, однак з умовами.