У бою на заводі "Азовсталь" загинув поет Сергій Скальд

У бою на заводі "Азовсталь" загинув поет Сергій Скальд

Сергій - доброволець, який захищав Україну з 2014 року.

У Маріуполі під час бою з російськими окупантами загинув поет та військовий з Чернівців Сергій Скальд. Він воював на території заводу "Азовсталь".

Про це пише "Суспільне" з посиланням на інформацію радника голови Чернівецької обласної ради Олександра Білоуса.

Також про смерть сина вже повідомила його мати Лариса Баламутовська.

У 2014-му після участі у Революції гідності Сергій вирушив добровольцем у зону АТО. Він був учасником боїв у Авдіївці та розвідницьких операцій Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". Він очолював "Правий сектор" на Буковині.

У 2022-му Скальд обороняв завод "Азовсталь" у Маріуполі.

Сергій - автор збірки "Навиліт. Рими калібру 5,45" та "Інший" (2021), співавтор збірки націоналістичної поезії "Голос крові".

Скальд був відомим поетом і брав участь у багатьох творчих вечорах.

У воїна залишилися маленькі діти.

Поки одні окупанти вишагують з простирадлом простектами Маріуполя, інші продовжують штурм “Азовсталі”. Пекло продовжується. Щиро сподіваюсь, що наших Героїв вдасться врятувати. Ми всі у невідкладному боргу перед ними”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що на Закарпатті троє чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон.

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