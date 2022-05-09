В бою на заводе "Азовсталь" погиб поэт Сергей Скальд

В бою на заводе "Азовсталь" погиб поэт Сергей Скальд

Сергей – доброволец, защищавший Украину с 2014 года.

В Мариуполе во время боя с русскими оккупантами погиб поэт и военный из Черновцов Сергей Скальд. Он воевал на территории завода "Азовсталь".

Об этом пишет "Общественное" со ссылкой на информацию советника главы Черновицкого областного совета Александра Билоуса.

Также о смерти сына уже сообщила его мама Лариса Баламутовская.

В 2014 году после участия в Революции достоинства Сергей отправился добровольцем в зону АТО. Он был участником боев в Авдеевке и разведывательных операций Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Он возглавлял "Правый сектор" на Буковине.

В 2022 году Скальд оборонял завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Сергей — автор сборника "Навилит. Римы калибра 5,45" и "Другой" (2021), соавтор сборника националистической поэзии "Голос крови".

Скальд был известным поэтом и участвовал во многих творческих вечерах.

У воина остались маленькие дети.

Пока одни оккупанты шагают с простыней простектами Мариуполя, другие продолжают штурм "Азовстали". Ад продолжается. Искренне надеюсь, что наших героев удастся спасти. Мы все в безотлагательном долге перед ними”, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, что на Закарпатье трое мужчин пытались незаконно пересечь границу.

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