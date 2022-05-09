Премьер-министр Нидерландов выступит перед Верховной Радой

Премьер Нидерландов по приглашению Владимира Зеленского выступит перед Верховной Радой.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по видеосвязи выступит перед Верховной Радой Украины 12 мая.

Об этом Рютте сообщил в Twitter.

"По приглашению президента Зеленского имею честь в четверг, 12 мая, обратиться к Верховной Раде Украины по видеосвязи. Нидерланды продолжают стоять бок о бок с Украиной против агрессии России", — говорится в сообщении.

При посещении President @ZelenskyyUa, Я хочу посетить украинский парламент, Verkhovna Rada, via video link on Thursday 12 May. The Nizozemsko continues to stand shoulder to shoulder with Ukrainian Russia's aggression. -- Mark Rutte (@MinPres) May 9, 2022

Напомним, Зеленский впервые с начала войны обратился к Верховной Раде.

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