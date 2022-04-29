Посольство Нидерландов возвращается в Киев

Нидерланды возобновили работу своего посольства в Киеве.

В преддверии полномасштабного вторжения РФ в Украину дипломатическое представительство переехало во Львов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, пишет NOS.

"Сегодня откроется посольство Нидерландов в Киеве", — заявил министр иностранных дел Хукстра перед еженедельным заседанием Кабмина.

Он также добавил, что присутствие дипломатов в украинской столице важно, поскольку государства тесно сотрудничают в сфере гуманитарной и военной помощи Украине. Вопке Хукстра добавил, что, несмотря на риски со стороны РФ, Нидерланды считают это решение правильным.

Напомним, посольство Канады в Украине может восстановить свою работу в течение нескольких дней или недель после того, как чиновники закрыли его в начале этого года в связи с вторжением России в суверенную демократию.

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