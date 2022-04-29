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Посольство Нідерландів повертається до Києва

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Посольство Нідерландів повертається до Києва

Associated Press

Нідерланди відновили роботу свого посольства у Києві.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ до України дипломатичне представництво переїхало до Львова. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, пише NOS.

“Сьогодні відкриється посольство Нідерландів у Києві”, - заявив міністр закордонних справ Хукстра перед щотижневим засіданням Кабміну.

Він також додав, що присутність дипломатів в українській столиці важлива, оскільки держави тісно співпрацюють у сфері гуманітарної та військової допомоги Україні. Вопке Хукстра додав, що попри ризики зі сторони РФ, Нідерланди вважають це рішення правильним. 

Нагадаємо, посольство Канади в Україні може відновитися протягом кількох днів або тижнів після того, як чиновники закрили його на початку цього року у зв’язку зі вторгненням Росії в суверенну демократію.

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