Посольство Нідерландів повертається до Києва

Нідерланди відновили роботу свого посольства у Києві.
Напередодні повномасштабного вторгнення РФ до України дипломатичне представництво переїхало до Львова.
Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, пише NOS.
“Сьогодні відкриється посольство Нідерландів у Києві”, - заявив міністр закордонних справ Хукстра перед щотижневим засіданням Кабміну.
Він також додав, що присутність дипломатів в українській столиці важлива, оскільки держави тісно співпрацюють у сфері гуманітарної та військової допомоги Україні. Вопке Хукстра додав, що попри ризики зі сторони РФ, Нідерланди вважають це рішення правильним.
Нагадаємо, посольство Канади в Україні може відновитися протягом кількох днів або тижнів після того, як чиновники закрили його на початку цього року у зв’язку зі вторгненням Росії в суверенну демократію.
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