Посольство Канади в Україні відновить роботу найближчим часом — МЗС

Міністерка закордонних справ Мелані Жолі заявила, що поки що неясно, чи будуть працівники посольства працювати у Києві чи у Львові.

Посольство Канади в Україні може відновитися протягом кількох днів або тижнів після того, як чиновники закрили його на початку цього року у зв’язку зі вторгненням Росії в суверенну демократію.

Про це повідомляє Global News.

За словами Мелані Жолі, мета полягає в тому, щоб мати можливість відновити роботу найближчим часом.

"Ми розглядаємо кілька сценаріїв", — сказала вона.

За інформацією видання, цей крок може статися на тлі фінансування відновлення України, а також оскільки Росія останніми днями погрожувала посилити націлювання на "центри ухвалення рішень" у Києві.

Напередодні міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що федеральний уряд Канади змінить свій закон про санкції, щоб дозволити перерозподіл вилучених та підсанкційних іноземних активів як компенсацію жертвам або допомогу у відновленні іноземної держави після війни.

Нагадаємо, уряд Великої Британії запровадив заборону на експорт до Росії товарів, які можуть бути використані проти народу України. Також ухвалено рішення про пільгові умови для українських товарів: Британія знизила до нуля всі ввізні мита для продукції з України та скасувала квоти.

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