Росія дедалі більше наближається до сценарію розвитку Ірану

Росія дедалі більше наближається до сценарію розвитку Ірану

У Центрі протидії дезінформації проаналізували сценарії життя під санкціями двох країн.

Росію та Іран спіткала "голландська хвороба" – залежність від експорту невеликої кількості видів сировини (нафта та газ) в обмін на імпорт необхідних товарів.

Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації при РНБО України, пояснюючи, чому Росія попри "радість" від санкцій, дедалі більше наближається до сценарію розвитку Ірану.

В обох країнах подібна вага експорту в структурі ВВП – близько 30%.

Прибуток від продажу нафти в структурі ВВП за вирахуванням собівартості в Ірані — близько 20%, в РФ – 10%.

Іранські банки теж відключили від SWIFT і заморозили понад 100 млрд доларів банківських активів. В росії цифра сягнула $400 млрд.

"Майбутнє імпортозаміщення, яким так вихваляється росія, в Ірані зазнало поразки. Там з’явився власний Інтернет, замість YouTube – Aparat, замість Facebook – Cloob, замість App Store – Cafe Bazaar. Але ці соцмережі визнані лише внутрішнім користувачем", – зазначили у ЦПД.

Якщо Іран перебуває під санкціями 43 роки, то росія лише починає їх відчувати. Реальний "біль" настане ближче до осені.

Нагадаємо, Європейський Союз наразі розробляє шостий пакет санкцій проти Росії та розглядає різні варіанти обмежень проти російської нафтової галузі, включно з забороною на імпорт окремих нафтопродуктів та оподаткуванням імпорту.

Санкції ЄС вимагають консенсусу всіх 27 країн блоку. Деякі з них, зокрема Німеччина й Угорщина, виступають проти повної заборони на імпорт нафти.