В Берлине россияне напали на съемочную группу "1+1"

Журналистов телеканала "1+1" избили во время съемок сюжета.
В Берлине, в Трептов-парке, где расположен мемориал погибшим во Второй мировой советским солдатам, злоумышленники напали на съемочную группу телеканала "1+1".
Об этом рассказал общественный активист Александр Снидалов со ссылкой на журналистку ТСН Наталию Фибриг.
По его словам, "плюсовцев" избили во время профессиональной деятельности, а немецкие правоохранители были рядом и не смогли это предотвратить.
"Бездеятельность берлинской полиции перешла все границы. Только что в Трептовер-парке рашисты напали на украинскую съемочную группу 1+1, которая снимала сюжет о нарушениях во время мероприятий 9 мая", — отметил Снидалов.
Напомним, что в День памяти и примирения ТСН на "1+1" провела телемост между Киевом и Берлином.
Ранее власти Берлина запретили 8 и 9 мая использование какой-либо украинской символики. Посол Украины в Германии назвал это "пощечиной украинскому народу".
Позже в Берлине разрешили символику Украины на мероприятиях 8-9 мая, однако с условиями.