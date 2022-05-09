В Берлине россияне напали на съемочную группу "1+1"

В Берлине россияне напали на съемочную группу "1+1"

Журналистов телеканала "1+1" избили во время съемок сюжета.

В Берлине, в Трептов-парке, где расположен мемориал погибшим во Второй мировой советским солдатам, злоумышленники напали на съемочную группу телеканала "1+1".

Об этом рассказал общественный активист Александр Снидалов со ссылкой на журналистку ТСН Наталию Фибриг.

По его словам, "плюсовцев" избили во время профессиональной деятельности, а немецкие правоохранители были рядом и не смогли это предотвратить.

"Бездеятельность берлинской полиции перешла все границы. Только что в Трептовер-парке рашисты напали на украинскую съемочную группу 1+1, которая снимала сюжет о нарушениях во время мероприятий 9 мая", — отметил Снидалов.

Напомним, что в День памяти и примирения ТСН на "1+1" провела телемост между Киевом и Берлином.

Ранее власти Берлина запретили 8 и 9 мая использование какой-либо украинской символики. Посол Украины в Германии назвал это "пощечиной украинскому народу".

Позже в Берлине разрешили символику Украины на мероприятиях 8-9 мая, однако с условиями.